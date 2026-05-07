Raffadali

Raffadali e l’Esercito Italiano ricordano il caporal maggiore Nicola Casà

L'ex via San Vito sarà intitolata a Nicola Casà, la cerimonia domani 8 maggio

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

A 15 anni da quel tragico 25 febbraio del 2011, in cui perse la vita il Caporal Maggiore Nicola Casà, Raffadali e l’Esercito Italiano non vogliono dimenticare il sacrificio di un ragazzo che è rimasto nel cuore di tutti. Venerdì 8 maggio, l’ex via San Vito sarà intitolata a Nicola Casà, acquisitore obiettivi ed effettivo al 185° Reggimento – Reparti di Ricognizione e Acquisizione Obiettivi (RRAO), della Brigata Paracadutisti Folgore di Pisa. 

Alle 11 ci sarà il raduno alla villa Saetta e Livatino, al Voltano, dopodiché partirà il corteo verso la via Caporal Maggiore Nicola Casà (ex via San Vito). Lì ci sarà la scopertura di una targa toponomastica, alla quale seguiranno gli interventi delle autorità politiche e militari. Oltre ai familiari e ai tanti amici di Nicola Casà, ci sarà il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, mentre la maggiore carica militare presente sarà il Colonnello Alessio Di Marzio, comandante del 185º RRAO, accompagnato dal Tenente Colonnello Nino Giuffrida e da una folta delegazione di militari del RRAO. 

Sarà un momento di grande commozione e Raffadali tutta si stringerà attorno alla famiglia nel ricordo di uno dei suoi figli migliori.

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