Basket

Basket, in campo piccoli giocatori per il 4° Memorial Salvatore Moncada

Un momento di condivisione e di crescita nel ricordo del Presidente Salvatore Moncada

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Si è svolto al Palamoncada il 4° Memorial Salvatore Moncada che ha portato in campo tantissimi bambini, uniti dall’amore per il basket. Tra partite, giochi, entusiasmo i più piccoli sono stati i veri protagonisti di un evento che va oltre la competizione: un momento di condivisione, crescita nel ricordo del Presidente Salvatore Moncada, perché il basket non è solo un gioco, ma una scuola di vita, proprio come ci ha insegnato lui. A rendere ancora più significativo questo appuntamento è stato il ricordo vivo di chi ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità sportiva, continuando a ispirare ogni azione societaria, ogni partita, ogni gesto in campo.

“Vedere così tanti bambini divertirsi e crescere attraverso il basket è il modo più bello per onorare la memoria di mio padre. Questo Memorial rappresenta ciò in cui ha sempre creduto: lo sport come strumento educativo e di unione. Continueremo a portare avanti i suoi valori con impegno e passione” — ha dichiarato Gabriele Moncada. Grazie a tutti i partecipanti, le società presenti, gli allenatori, alle famiglie e a chi ha reso possibile questa splendida giornata”.

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