Imprese e proposte, Confcommercio incontra i quattro candidati a Sindaco di Agrigento

Confcommercio Agrigento ha promosso e ospitato un confronto diretto tra la rappresentanza imprenditoriale territoriale e i quattro candidati a sindaco della città di Agrigento, Alonge, Di Rosa, Gentile e Sodano, registrando un esito di straordinario valore per l’intera comunità produttiva locale. L’iniziativa ha confermato il ruolo centrale dell’Associazione quale punto di riferimento istituzionale per il commercio, il turismo e i servizi della provincia di Agrigento, capace di trasformare le esigenze del tessuto imprenditoriale in proposte concrete di governo del territorio. Nel corso del forum, i rappresentanti delle categorie associate hanno avuto l’opportunità di portare all’attenzione dei candidati sindaco le criticità che quotidianamente condizionano l’attività delle imprese agrigentine, senza mediazioni e con la consueta determinazione che contraddistingue l’azione di Confcommercio.

Il confronto ha toccato tutti i nodi strategici per la competitività del sistema locale: la pressione fiscale, il decoro urbano, la qualità dei servizi essenziali, la valorizzazione turistica della città, il contrasto all’abusivismo commerciale e la sicurezza pubblica. Per ciascuno di questi ambiti, le imprese associate non si sono limitate a denunciare le disfunzioni, ma hanno avanzato proposte operative, dimostrando la maturità e la visione propositiva che da sempre animano la missione associativa.

“Il benessere della città e la salute delle imprese sono indissolubilmente legati. Il commercio e l’artigianato non rappresentano una componente accessoria dell’economia locale, ma il motore della vita sociale e civile di Agrigento. Ogni attività che abbassa la saracinesca è una perdita per l’intera comunità; ogni impresa che cresce è un contributo concreto alla qualità della vita di tutti i cittadini. Per questo Confcommercio Agrigento continuerà a esercitare con rigore la propria funzione di rappresentanza, vigilando affinché le istanze emerse in questa sede trovino piena e concreta risposta nell’agenda amministrativa della prossima consiliatura”, si legge in una nota di Confcommercio.

L’incontro con i quattro candidati alla carica di Sindaco della città di Agrigento si è aperto con i saluti istituzionali del vicepresidente provinciale, Gero Niesi. Il dibattito è stato coordinato da Francesco Picarella, presidente della delegazione comunale di Agrigento, il quale ha animato il confronto ponendo i quesiti ai candidati insieme al Direttore Antonio Giardina, al responsabile dell’ufficio stampa Domenico Vecchio e al presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Agrigento, Giuseppe Castellano.