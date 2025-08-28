Fiorella Mannoia chiude la stagione estiva della Live Arena di Agrigento

Agrigento si prepara a un evento speciale: domani, venerdì 29 agosto, Fiorella Mannoia salirà sul palco della Live Arena dello Sport Village per una tappa del tour “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, nell’ambito del Festival Il Mito. Sarà l’ultimo appuntamento della stagione estiva e si preannuncia da tutto esaurito.

Ad accompagnare la cantante ci sarà l’orchestra sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal maestro Rocco De Bernardis. In scaletta i brani che hanno segnato la carriera di Fiorella Mannoia, da “Quello che le donne non dicono” a “Il cielo d’Irlanda”, accanto alle tracce più recenti dell’album Disobbedire.

La data di Agrigento arriva dopo il sold out di Milazzo e precede la conclusione siciliana di Marina di Modica. La Mannoia torna così a incontrare il pubblico dell’isola in un contesto moderno come la Live Arena, che negli ultimi mesi ha ospitato alcuni dei più importanti concerti estivi.

Viabilità e accessi

Gli organizzatori invitano il pubblico a non arrivare all’ultimo momento per evitare disagi, ricordando quanto accaduto in occasione del concerto di Antonello Venditti. È previsto infatti il pienone e sarà necessario gestire con attenzione l’afflusso.

Dalle ore 18 la strada che conduce allo Sport Village, nei due ingressi lato Mosella e lato Favara, sarà chiusa al traffico veicolare. Potranno accedere soltanto i mezzi delle forze dell’ordine e di soccorso, oltre ai veicoli con a bordo gli spettatori muniti di regolare biglietto.

I cancelli apriranno alle 19, mentre l’inizio del concerto è fissato per le 21,30. È stato predisposto un ampio parcheggio per auto e moto, capace di accogliere tutti gli spettatori anche in caso di sold out.

Lungo via Marcello Mastroianni sarà in vigore il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata: si raccomanda di rispettare la disposizione per non creare ingorghi o intralci alla circolazione, tenendo anche presente che nella zona si trovano diverse abitazioni private. Al termine del concerto, per agevolare il deflusso, è consigliato non utilizzare soltanto la strada della Mosella in discesa, ma anche le vie alternative di contrada San Pietro e di contrada Petrusa, entrambe collegate a piazzale Rosselli.

Biglietti

Sono ancora disponibili gli ultimi tagliandi sui circuiti online e al botteghino della Live Arena, che resterà aperto per l’intera giornata di domani.