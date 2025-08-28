Cultura

Fiorella Mannoia chiude la stagione estiva della Live Arena di Agrigento

L'evento, che si preannuncia da tutto esaurito, si svolgerà domani 29 agosto

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Agrigento si prepara a un evento speciale: domani, venerdì 29 agosto, Fiorella Mannoia salirà sul palco della Live Arena dello Sport Village per una tappa del tour “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, nell’ambito del Festival Il Mito. Sarà l’ultimo appuntamento della stagione estiva e si preannuncia da tutto esaurito.
Ad accompagnare la cantante ci sarà l’orchestra sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal maestro Rocco De Bernardis. In scaletta i brani che hanno segnato la carriera di Fiorella Mannoia, da “Quello che le donne non dicono” a “Il cielo d’Irlanda”, accanto alle tracce più recenti dell’album Disobbedire.
La data di Agrigento arriva dopo il sold out di Milazzo e precede la conclusione siciliana di Marina di Modica. La Mannoia torna così a incontrare il pubblico dell’isola in un contesto moderno come la Live Arena, che negli ultimi mesi ha ospitato alcuni dei più importanti concerti estivi.
Viabilità e accessi
Gli organizzatori invitano il pubblico a non arrivare all’ultimo momento per evitare disagi, ricordando quanto accaduto in occasione del concerto di Antonello Venditti. È previsto infatti il pienone e sarà necessario gestire con attenzione l’afflusso.
Dalle ore 18 la strada che conduce allo Sport Village, nei due ingressi lato Mosella e lato Favara, sarà chiusa al traffico veicolare. Potranno accedere soltanto i mezzi delle forze dell’ordine e di soccorso, oltre ai veicoli con a bordo gli spettatori muniti di regolare biglietto.
I cancelli apriranno alle 19, mentre l’inizio del concerto è fissato per le 21,30. È stato predisposto un ampio parcheggio per auto e moto, capace di accogliere tutti gli spettatori anche in caso di sold out.
Lungo via Marcello Mastroianni sarà in vigore il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata: si raccomanda di rispettare la disposizione per non creare ingorghi o intralci alla circolazione, tenendo anche presente che nella zona si trovano diverse abitazioni private. Al termine del concerto, per agevolare il deflusso, è consigliato non utilizzare soltanto la strada della Mosella in discesa, ma anche le vie alternative di contrada San Pietro e di contrada Petrusa, entrambe collegate a piazzale Rosselli.
Biglietti
Sono ancora disponibili gli ultimi tagliandi sui circuiti online e al botteghino della Live Arena, che resterà aperto per l’intera giornata di domani.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Cadavere di una donna trovato in spiaggia
Favara

Da Palermo prende il via la Carovana della Pace, passerà anche da Favara
linosa

Linosa, cade dalla bici dopo essere finita in una buca: 15enne in ospedale
Cultura

Fiorella Mannoia chiude la stagione estiva della Live Arena di Agrigento
Agrigento

Acqua, Schifani incontra presidente di Aica: “Allo studio soluzioni”
Agrigento

Rifiuti non differenziati correttamente, sanzione per due condomini