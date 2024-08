“Gattopardo Wine”: successo per la terza edizione tra vini, emozioni e ricordi

La terza edizione del Gattopardo Wine si è conclusa con un successo che ha superato ogni aspettativa. L’evento, ormai diventato un appuntamento fisso per gli amanti del vino e della cultura enogastronomica, ha registrato il tutto esaurito, confermando l’entusiasmo e l’interesse del pubblico per questa manifestazione che punta a valorizzare il territorio attraverso i suoi prodotti di eccellenza. Oltre 50 banchi d’assaggio, show cooking, aziende vinicole, cantine prestigiose, vini siciliani, champagne e Franciacorta: questi gli ingredienti di una serata che ha saputo combinare sapientemente la tradizione e l’innovazione. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva ci hanno pensato la musica dal vivo e i giochi con il fuoco, che hanno incantato i presenti e creato momenti indimenticabili.

Il bilancio dell’evento è stato, come confermato dal team degli Enofriends, organizzatori della manifestazione, estremamente positivo. “Con immensa gioia e orgoglio – hanno dichiarato – vogliamo ringraziare tutti per aver contribuito al grandissimo successo della terza edizione del Gattopardo Wine. La serata è stata un’esplosione di emozioni, colori e sapori indimenticabili, resa possibile dalla partecipazione di tutti voi. Ogni sorriso, ogni brindisi e ogni momento condiviso hanno contribuito a rendere questa edizione unica e speciale”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai produttori, sommelier, sponsor e partner che, con passione e dedizione, hanno trasformato l’evento in un autentico tributo all’eccellenza vinicola siciliana. “Abbiamo celebrato il vino, il territorio e le persone che ogni giorno lavorano con amore per portare sulla nostra tavola il meglio di ciò che la nostra terra ha da offrire”, hanno aggiunto gli Enofriends.

La serata è stata anche occasione per un momento di commozione e ricordo. Gli organizzatori Santoro Castronovo, Luigi Gangarossa, Giancarlo Lumia, Lillo Farruggio e Mario Puzzo hanno voluto dedicare l’inizio della manifestazione alla memoria di Vincenzo Bonfissuto, recentemente scomparso. Presente alla manifestazione, il fratello Giulio, con la sua azienda, ha accolto con gratitudine questo gesto. Il Gattopardo Wine non è solo un evento, ma una celebrazione del territorio siciliano e delle sue eccellenze, che cresce e diventa sempre più consapevole del proprio valore. Con questa edizione, gli Enofriends guardano già al futuro, pronti a lavorare alla prossima edizione con la promessa di regalare nuove emozioni e successi ancora maggiori. Alla prossima edizione del Gattopardo Wine, dunque, con il cuore colmo di gratitudine e l’animo carico di entusiasmo.