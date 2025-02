Il Libero Consorzio alla BIT di Milano con due progetti per Agrigento 2025

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento parteciperà alla Borsa Internazionale del Turismo in programma in questi giorni a Milano (Rho Fiere, padiglione 11 stand Sicilia, hall A59, Area Conferenze – 9 febbraio ore 11.30 – DMO Valle dei Templi). La partecipazione è finalizzata alla creazione di una rete di contatti con i buyers italiani e stranieri ed in particolare agenzie di viaggio, tour operator e ricettiviste per l’implementazione dell’offerta del turismo degli eventi.

In particolare saranno illustrati due progetti: il primo, lanciato nel 2023 con pieno successo, convincendo residenti e turisti, è la nuova realtà del Teatro dell’Efebo all’interno del giardino botanico, avviato verso la terza stagione,. Ricavato nell’antica ed incantevole cava dei templi, rappresenta una scommessa per l’accoglienza dei turisti che attualmente permangono davvero poco ad Agrigento.

Il secondo, ovvero la riqualificazione della foce del fiume Akragas, prevede un percorso museale sulla storia dell’antico porto di Akragas, vera origine della colonia greca, con la creazione di un’area turistico-culturale per eventi, convegni e mostre nei locali della storica Focetta. Si spera nella sua inaugurazione entro l’anno corrente. Sarà presentata e distribuita ai presenti una brochure realizzata dal Settore Turismo sulle origini e sulla programmazione del Teatro dell’Efebo, finalizzata a stimolare accordi per la fruizione turistica.