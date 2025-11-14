Il Verdura resort vince il massimo riconoscimento europeo ai World Golf Awards

Il Verdura Resort è stato premiato come Europe’s Best Golf Hotel ai World Golf Awards 2025, confermando la sua reputazione come una delle più importanti destinazioni del continente per il golf e l’ospitalità.

Giunti al loro ventesimo anno, i World Golf Awards riconoscono le eccellenze dell’industria del turismo golfistico a livello mondiale, rendendo omaggio a destinazioni, resort e campi da golf che stabiliscono gli standard di qualità e servizio. Parte dei World Travel Awards, sono ampiamente considerati tra i riconoscimenti più prestigiosi nell’ambito dell’ospitalità golfistica internazionale.

Situato sulla costa sud della Sicilia, il Verdura Resort, un hotel Rocco Forte, coniuga servizi sportivi di eccellenza, design raffinato e servizio attento. Ideata da Sir Rocco Forte e progettata da Olga Polizzi, l’architettura del resort è stata concepita per integrarsi armoniosamente con il paesaggio circostante, attraverso materiali naturali e edifici a basso impatto che incorniciano le vedute sul Mediterraneo.

Sir Rocco Forte, Chairman di Rocco Forte Hotel, ha commentato: “Questo prestigioso premio riconosce l’eccezionale dedizione del nostro team, che si impegna costantemente a offrire campi da golf di altissimo livello ai nostri soci e ospiti. L’impegno verso l’eccellenza ci guida nella creazione di esperienze golfistiche che siano al tempo stesso esclusive e profondamente connesse alla destinazione. Al Verdura, questa filosofia si riflette in tutto ciò che facciamo”.

Esteso su 230 ettari di uliveti e costa, il Verdura Resort comprende 203 camere e suite, ciascuna con terrazza privata affacciata sul mare, oltre a 20 Rocco Forte Private Villas. Le strutture includono due campi da golf da campionato a 18 buche e un percorso a nove buche par tre progettato da Kyle Phillips, sette ristoranti e quattro bar, una spiaggia privata, campi da tennis e da padel.

I campi East Links e West Shore,rinomati per le loro condizioni impeccabili, la giocabilità e le vedute sul mediterraneo, continuano ad attirare golfisti da tutto il mondo. Supportati da una moderna Golf Academy e dall’unico Performance Institute in Italia approvato dal circuito European Tour, offrono un’esperienza all’altezza della qualità delle altre strutture del resort.

Al centro delle proposte dedicate al benessere si trova l’Irene Forte Spa, un rifugio di relax che offre piscine talassoterapiche, una piscina coperta di 25 metri, sauna finlandese, hammam, una palestra all’avanguardia e aree relax immerse nella campagna siciliana con trattamenti basati su ingredienti biologici coltivati localmente. L’offerta ristorativa al Verdura riflette il patrimonio culinario della Sicilia. Zagara propone eleganti piatti regionali a base di ingredienti stagionali, Liolà offre l’atmosfera rilassata di una trattoria, mentre Amare serve pesce fresco a due passi dal Mediterraneo. Gli ospiti possono inoltre gustare piatti più leggeri alla Clubhouse o visitare i ben forniti bar del Resort.

Per chi desidera sfruttare al massimo le strutture, i pacchetti Unlimited Golf e Family Golf del Verdura Resort offrono opportunità personalizzate per ogni tipo di giocatore, con accesso a campi pratica, programmi di coaching e all’esperienza completa del resort.

Per la prima volta, il Verdura Resort aprirà le sue strutture da golf per una speciale stagione invernale, accogliendo i giocatori nei fine settimana. I golfisti avranno accesso ai campi da golf, al Pro Shop, al Clubhouse Lounge e a lezioni private o di gruppo con i coach professionisti del Verdura.