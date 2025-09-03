Cultura

L’agrigentina Paola Infantino tra le finaliste al Concorso “Una ragazza per il cinema”

La giovane di San Biagio Platani ha 17 anni, studia al Liceo Scientifico e ambisce ad una carriera cinematografica

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Tutto pronto per la finale del Concorso Nazionale “Una Ragazza per il Cinema”, giunto alla XXXVII edizione, fondato da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo,  che si svolgerà a Catania il 7 settembre presso il Teatro Antico.

Tra le 100 finaliste provenienti da tutta Italia anche la giovane agrigentina Paola Infantino, 17 anni di San Biagio Platani, frequenta il quinto anno del Liceo scientifico “L.Pirandello” di Bivona, ambisce alla carriera cinematografica. La giovane è stata di recente vincitrice alle selezioni regionali del concorso “Una ragazza per il cinema” che si sono svolte a Misterbianco, e vincitrice come finalista nazionale a San Gregorio di Catania.

