L’AIRC presente ad Agrigento con i “Giorni della Ricerca”, Cantone: “lodevole iniziativa”

In occasione della Campagna Nazionale “I Giorni della Ricerca”, l’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) sarà presente ad Agrigento sabato 9 novembre 2024 con l’iniziativa di raccolta fondi attraverso la distribuzione dei tradizionali “Cioccolatini della Ricerca”. A partire dalle ore 7:00 e fino alle 14:00 dello stesso giorno, i volontari dell’AIRC saranno disponibili per distribuire i cioccolatini in cambio di una donazione di 15 euro. L’iniziativa si terrà presso il Piazzale Ugo La Malfa, nell’area tra Via Manzoni e lo Stadio Esseneto, un luogo facilmente raggiungibile per tutti i cittadini agrigentini.

“Iniziative come questa – afferma l’Assessore – rappresentano un’opportunità importante per contribuire concretamente alla ricerca scientifica, un impegno fondamentale per il futuro di tutti noi. Invito tutti i cittadini ad aderire a questa iniziativa, acquistando i cioccolatini, e a sostenere così la lotta contro il cancro.” Così l’Assessore comunale Carmelo Cantone sottolinea come l’Amministrazione comunale sia sempre sensibile e vicina a iniziative di grande valore sociale e scientifico come quella promossa dall’AIRC. “Esprimiamo il sostegno a questa iniziativa benefica e invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa, contribuendo con un piccolo gesto a una causa di grande importanza”.