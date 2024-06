L’attore Toni Servillo in visita a Santa Margherita Belice 

“Questa mattina è venuto a trovarci a Santa Margherita di Belìce l’attore Toni Servillo curioso di conoscere i luoghi del Gattopardo della nostra città.” Lo comunica con una nota il comune di Santa Margherita Belice. “Da sempre grande estimatore de Il Gattopardo e di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l’attore ha anche curato un audio libro letto personalmente dallo stesso. È stato un piacere far visitare i nostri musei, la villa e il teatro, conversando su Santa Margherita e sulla sua storia con la promessa di rincontrarci per fare insieme qualcosa di grande per la nostra città.”