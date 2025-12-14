Agrigento

Videoguide in LIS al Giardino della Kolymbethra

Le guide propongono un percorso che comprende un’introduzione generale, un racconto sul paesaggio e uno sull’archeologia

Pubblicato 58 minuti fa
Sempre più accessibile la visita al Giardino della Kolymbethra all’interno della Valle dei Templi. Oltre agli strumenti già disponibili per il pubblico, come la guida ETR, pensata per persone con disabilità cognitiva, da oggi si aggiungono le videoguide in LIS.

Realizzate dal Centro Sordi di Torino, le guide propongono un percorso che comprende un’introduzione generale, un racconto sul paesaggio e uno sull’archeologia, per restituire i diversi livelli e le sfumature del Giardino.

“Continuiamo a lavorare per rendere la bellezza accessibile a tutte e a tutti. Questa iniziativa nasce all’interno di un progetto nazionale dedicato all’accessibilità nei Beni del FAI. Passo dopo passo, continuiamo a costruire un luogo che accoglie, include e parla a tutte le sensibilità”, dichiara in una nota la direttrice del Giardino, Federica Salvo.

