Palermo

Scontro tra due auto sulla Palermo-Sciacca, 4 feriti e auto in fiamme

Dopo lo scontro sarebbe divampato l'incendio di uno dei due veicoli.

Pubblicato 44 secondi fa
Da Redazione

Due autovetture si sono scontrate frontalmente sulla statale Palermo-Sciacca e dopo lo scontro sarebbe divampato l’incendio di uno dei due veicoli. Uno dei due conducenti avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe. Sono rimaste ferite altre tre persone. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code, con pesanti rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Scontro tra due auto sulla Palermo-Sciacca, 4 feriti e auto in fiamme
Cronaca

Spara verso un coetaneo con arma a salve priva di tappo: paura in strada nella serata dell’Immacolata
di Gioacchino Schicchi

Vullo rompe il silenzio: “Bufera mediatica immotivata”
Catania

Prenota una stanza in un b&b utilizzando un documento falso: tunisino arrestato  
Cultura

Maria Grazia Brandara presenta il suo romanzo “Il disordine costituito e molto altro”
Catania

In garage con 204 chili di materiale esplodente, denunciati due fratelli
banner italpress istituzionale banner italpress tv