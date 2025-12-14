Grotte, tre nuovi assessori nella giunta Provvidenza

Si è svolta nell’ufficio del Sindaco del Comune di Grotte, si è svolta la cerimonia di giuramento dei nuovi assessori comunali Giuseppina Minneci Sberna (Giusy), Joel Butera e Roberta Di Salvo, alla presenza del sindaco Alfonso Provvidenza, dell segretario generale del Comune Giovanni Dennis Lattuca, del presidente del Consiglio comunale Angelo Carlisi, dell’assessore Leonardo Cutaia e un piccolo gruppo di familiari e amici dei nuovi assessori.

Tra le novità dichiarate dal sindaco Provvidenza, l’attribuzione della delega di vicesindaco alla dott.ssa Roberta Di Salvo; il conferimento delle deleghe ai nuovi assessori verrà ufficializzata, con apposito provvedimento, il prossimo lunedì 15 dicembre.

Con queste nomine la Giunta torna ad essere formata da 4 componenti, oltre al Sindaco. Provvidenza ha ritenuto, stante l’attuale frangente, di non procedere alla nomina di un quinto assessore. Al termine degli adempimenti tutti i presenti hanno rivolto gli auguri di buon lavoro ai nuovi assessori.