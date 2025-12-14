Furti con spaccate in un ristorante e una bigiotteria, caccia ai ladri

Due furti con spaccate in centro a Palermo. Sono stati presi di mira un ristorante di sushi e una bigiotteria. I ladri sono entrati in azione nel locale Koy Sushi Creative, in piazza San Francesco di Paola, dove i malviventi hanno infranto la vetrina del ristorante, provocando danni agli arredi interni. Stessa sorte per l’esercizio commerciale che vende gioielli in via Valerio Villareale. I ladri hanno portato via oggetti esposti e il registratore di cassa.