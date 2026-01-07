Marisa Laurito al Teatro Pirandello di Agrigento con “Vasame – L’amore è rivoluzionario”

Arriva al Teatro Pirandello di Agrigento, il 13 e 14 gennaio, Marisa Laurito con Vasame – L’amore è rivoluzionario, spettacolo poetico e musicale nato da un’idea condivisa con Enzo Gragnaniello e costruito come un intreccio di parole, musica e sentimento.

Vasame – “baciami” – è un viaggio nell’anima della napoletanità, intesa non come appartenenza geografica ma come modo di sentire e di vivere. In scena si incontrano teatro, blues, poesia e grandi canzoni della tradizione napoletana, per raccontare l’amore in tutte le sue forme: desiderio, passione, perdita, speranza, memoria.

Lo spettacolo attraversa brani iconici del repertorio classico napoletano, da Passione a Scetate, fino alle canzoni di Enzo Gragnaniello, insieme a testi e riflessioni che mettono al centro la bellezza come forza capace di incidere sul quotidiano. Un racconto intenso e a tratti ironico, che alterna profondità e leggerezza, coinvolgendo il pubblico in modo diretto e autentico.

Sul palco, accanto a Marisa Laurito, Piero Gallo alla mandolina, Erasmo Petringa al violoncello e Marco Caligiuri alle percussioni, per una partitura sonora essenziale ed elegante che accompagna la narrazione.

«Vasame nasce dal desiderio di spargere semi tra il pubblico – racconta Marisa Laurito – sono convinta che l’unica rivoluzione possibile oggi sia quella dell’amore». Una dichiarazione che diventa il cuore pulsante dello spettacolo, un invito a riscoprire l’umanità, la sensibilità e la forza dei sentimenti.

Con Vasame – L’amore è rivoluzionario, il Teatro Pirandello ospita uno spettacolo che è insieme racconto intimo e messaggio universale, capace di parlare al cuore e alla coscienza.