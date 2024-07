Museo, Archivio e Biblioteca della Arcidiocesi: una settimana per conoscere il patrimonio culturale

L’Arcidiocesi di Agrigento, con e mediante i suoi Istituti di Cultura, Museo, Archivio e Biblioteca Diocesana, (le cui denominazioni vengono sintetizzate nell’acronimo MAB), organizza, nel cuore del centro storico della città di Agrigento, una “summer week”. La settimana ha l’intento, formativo e pratico, di presentare, far conoscere e fruire, in maniera sistemica e circolare, le espressioni culturali e artistiche con le quali, fede e società si sono espresse nel corso di una storia più che bimillenaria, lasciandone traccia consistente nei beni storico-artistici, archivistici e librari.

L’approccio, necessariamente composito, sarà interdisciplinare. Per ogni giornata sono previste attività frontali con relatori-esperti nell’ambito tematico specifico, appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche e civili. A queste faranno seguito attività di laboratorio ed esperienze pratiche con le quali favorire un approccio diretto a documenti e testi di varie epoche e ai beni storico-artistico presi in esame.

«Percepire il valore intrinseco del bene culturale, la sua valenza estetica e simbolica – spiegano i direttori dei tre istituti, Domenica Brancato (MuDiA), don Giuseppe Lentini (Archivio storico) e Alfonso Cacciatore (Biblioteca Diocesana) – senza trascurare le potenzialità che rappresenta in ordine a orientamento nelle professioni specialistiche connesse, acquisire la capacità di riconoscere il patrimonio culturale locale e orientarsi nella ricerca, lettura, studio del medesimo e catalogare i testi, digitalizzazione, segnatura e collocazione sono questi alcuni dei processi che si prefigge di instaurare nei partecipanti questa summer week».

La Summer week si svolgerà da lunedì 15 a venerdì 19 luglio dalle 9 alle 19 nelle sedi della Biblioteca, del Museo Diocesano e dell’Archivio in Via Duomo. La prima giornata, 15 luglio si terrà alle 9 nella Sala Chiaramontana del Seminario Arcivescovile in piazza don Minzoni 19.

Per le informazioni e le iscrizioni collegarsi al sito http://museodiocesanoag.it/1/eventi_1952470.html