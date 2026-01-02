Natale a Sciacca, ancora eventi dal 2 al 4 gennaio

Il Natale a Sciacca non si ferma e continua ad animare la città con un ricco programma di eventi pensati per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori di tutte le età. Da venerdì 2 a domenica 4 gennaio 2026, il centro storico e le principali piazze cittadine diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto, tra musica, spettacoli itineranti, parate e momenti di intrattenimento.

2 GENNAIO – Il fine settimana si apre oggi, venerdì 2 gennaio, con un pomeriggio dedicato alla musica e allo spettacolo diffuso. A partire dalle ore 17.00, le “Antiche serenate notturne” accompagneranno il pubblico con esibizioni musicali itineranti lungo le vie del centro storico. Alla stessa ora, piazza Angelo Scandaliato ospiterà l’intrattenimento musicale del Sara D’Antoni Duo, mentre dalle ore 18.00, alla Chiazza di via Giuseppe Licata, sarà la volta della band Malaluna. A chiudere la serata, alle ore 18.30, lo spettacolo di clown e acrobatica degli SbadaClown in piazza Don Minzoni, pensato in particolare per il divertimento dei più piccoli ma capace di coinvolgere tutta la famiglia.

3 GENNAIO – Sabato 3 gennaio sarà invece la giornata delle parate e delle grandi suggestioni. Il centro storico tornerà ad animarsi dalle ore 17.00 con la parata itinerante per bambini a cura di Circo a Terra. Alle ore 17.30, in piazza Angelo Scandaliato, spazio a una delle novità più attese del cartellone natalizio: il Gran Galà in abiti storici a cura dell’Associazione Belle Époque, un evento che porterà Sciacca indietro nel tempo, tra eleganza, atmosfere d’altri tempi e rievocazione storica. La serata proseguirà alle ore 18.30 in piazza Don Minzoni con l’animazione musicale della band Mess Around, mentre nel centro storico continuerà l’intrattenimento itinerante di Canti e Cunto.

4 GENNAIO – Il weekend si concluderà domenica 4 gennaio con un’ultima giornata di musica e spettacoli. Piazza Angelo Scandaliato farà da cornice all’intrattenimento musicale alle ore 18 del Chiara Gandolfo Duo, mentre alle ore 17.00, alla Chiazza di via Giuseppe Licata, si esibirà il Crazy Violin Armonic Duo. A chiudere il programma, alle ore 18.30, lo spettacolo di magia di David Kosta, sempre alla Chiazza di via Licata, per un finale all’insegna della meraviglia.

«Questo fine settimana rappresenta un invito a vivere pienamente il centro storico di Sciacca», dichiara l’Assessore al Turismo Francesco Dimino. «Abbiamo costruito un cartellone diffuso, pensato per animare le piazze, le vie e i luoghi simbolo della città, favorendo la socialità, il passeggio e la riscoperta degli spazi urbani. Il centro storico deve tornare ad essere il cuore pulsante della vita cittadina, soprattutto durante le festività, e questi eventi vanno proprio in questa direzione. Un programma articolato che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare il centro storico come luogo di incontro, cultura e intrattenimento, offrendo occasioni di svago e condivisione per residenti e visitatori».