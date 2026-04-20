“Note di solidarietà” al Teatro Regina Margherita di Racalmuto

A Racalmuto, una serata all’insegna della musica e della solidarietà. Oggi la solidarietà viene tratta in causa solo per guerre, genocidi, terrorismo, sciagure sismiche, meteorologiche o climatiche. Avvenimenti lontani migliaia chilometri ci raggiungono in tempo reale, mentre ignoriamo ciò che accade a pochi metri da casa nostra. Questi sono stati i motivi che hanno spinto il gruppo Isola Sonora, il Movimento Cristiano Lavoratori, la Fidapa e l’associazione Karusi, con il patrocinio del Comune di Racalmuto, di organizzare lo spettacolo “Note di solidarietà” che si terrà giorno 24 aprile con inizio alle ore 19:00 al teatro Regina Margherita di Racalmuto. Durante la serata verranno proposti i brani del gruppo Isola Sonora con interventi artistici di Donatella animazione. Ospite speciale della serata Mia Arnone. Per gli organizzatori la presenza del pubblico sarà il regalo più grande. All’ingresso del teatro si avrà la possibilità di effettuare una donazione libera ed anonima, un piccolo gesto e un grande aiuto per chi ha bisogno.