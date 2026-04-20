Cultura

Giornate gratuite nei musei e nei parchi archeologici della Sicilia: ecco quando

In occasione delle festivita' nazionali sara' garantito il libero accesso ai musei regionali e ai parchi archeologici.

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Si rinnova anche per il 2026 il consueto appuntamento con le giornate di ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione Siciliana. In occasione delle festivita’ nazionali, il 25 aprile (Festa della Liberazione), il 2 giugno (Festa della Repubblica) e il 4 novembre (Giornata dell’Unita’ nazionale e delle Forze armate) sara’ garantito il libero accesso ai musei regionali e ai parchi archeologici.

“Le ricorrenze nazionali rappresentano momenti di riflessione condivisa sul nostro percorso collettivo – ha detto l’assessore ai Beni culturali e all’identita’ siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – In queste giornate, aprire gratuitamente i luoghi della cultura significa mettere in relazione la memoria civica con il patrimonio che la custodisce e la racconta. Vogliamo che musei e parchi archeologici diventino spazi vivi, capaci di accompagnare i cittadini in una lettura consapevole del passato e in una partecipazione piu’ attiva al presente, riconoscendo alla cultura un ruolo centrale nei momenti che segnano l’identita’ del Paese”. 

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