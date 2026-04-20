Vini & Flora, Castrofilippo celebra gusto e tradizioni

Un appuntamento dedicato al gusto, alla convivialità e al legame con il territorio: Vini & Flora animerà Piazza Sant’Antonio Abate a Castrofilippo il 24 e il 26 aprile con due giornate pensate per offrire un percorso tra enogastronomia, natura, musica e momenti di condivisione.

L’evento propone un itinerario che valorizza i sapori locali e la riscoperta della flora spontanea, attraverso degustazioni, attività e approfondimenti culturali sul rapporto tra cucina, paesaggio e tradizioni siciliane.

Il programma alterna momenti conviviali e attività partecipate: dalla colazione condivisa alle passeggiate alla scoperta delle aree rurali, dai laboratori legati alla tradizione culinaria fino al pranzo comunitario, in un continuo intreccio tra memoria e socialità.

Le due giornate saranno accompagnate da momenti musicali a cura di DJ Albas, contribuendo a creare un’atmosfera informale e accogliente. In particolare, venerdì 24 aprile la giornata si concluderà con lo spettacolo della band Yamisn Brothers, mentre domenica 26 aprile il pomeriggio sarà animato da musica dal vivo con Sergio Lo Cicero.

Vini & Flora si propone come uno spazio aperto e inclusivo, dove riscoprire il valore dello stare insieme attraverso cibo, cultura e natura, in un contesto autentico e profondamente legato al territorio.

Il programma include anche iniziative dedicate alla natura e alle tradizioni, come lo scambio di talee, gesto semplice che richiama pratiche antiche di condivisione e cura. L’evento è realizzato dall’associazione Usucasa, con il coinvolgimento di realtà locali impegnate nella valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio. L’ingresso è gratuito.