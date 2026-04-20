Sicilia

In Sicilia il nuovo anno scolastico inizierà il 15 settembre

Il nuovo anno scolastico in Sicilia avrà inizio martedì 15 settembre 2026 e terminerà giovedì 10 giugno 2027

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Il nuovo anno scolastico in Sicilia avrà inizio martedì 15 settembre 2026 e terminerà giovedì 10 giugno 2027. Lo prevede il decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, che regolamenta le attività didattiche per tutte le scuole dell’Isola. Saranno complessivamente 206 i giorni di lezione o 205 nel caso in cui la festa del santo patrono locale ricada in una giornata di attività didattiche. Farà eccezione la scuola dell’infanzia, per la quale il termine è fissato a mercoledì 30 giugno 2027, anche se, a partire dal 10 dello stesso mese, le scuole potranno lasciare in funzione le sole sezioni necessarie a garantire il servizio.

In aggiunta alle consuete festività nazionali, le lezioni saranno sospese anche lunedì 2 novembre e lunedì 7 dicembre. Le vacanze di Natale sono previste da mercoledì 23 dicembre a giovedì 7 gennaio 2027 e quelle di Pasqua da giovedì 25 a martedì 30 marzo. La ricorrenza del 15 maggio, invece, festa dell’Autonomia Siciliana, non prevede l’interruzione delle lezioni, ma sarà dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto e per l’approfondimento di problematiche legate all’autonomia, alla storia e all’identità regionale. I singoli consigli di circolo o d’istituto possono modificare, con criteri di flessibilità, la data d’inizio e la sospensione delle attività educative, prevedendo il recupero delle lezioni in altri periodi dell’anno.

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