Quattro sbarchi a Lampedusa, tra i 179 migranti anche disabili e minori

Quattro sbarchi nell’arco della giornata hanno portato a Lampedusa 179 migranti. Tre imbarcazioni sono state intercettate dalle motovedette di Frontex e della Guardia di finanza. Nel primo gruppo 5 tunisini che hanno attraversato il Mediterraneo su un gommone di 4 metri autofinanziando la traversata. Nel secondo 26 persone, tra cui 7 donne (2 delle quali disabili) e un minore, di nazionalita’ malese, eritrea e somala, partite da Zawia in Libia. Il terzo natante trasportava 78 bengalesi ed egiziani salpati da Khoms. Una persona e’ stata accompagnata al Poliambulatorio per accertamenti. Nel parcheggio dell’isola dei Conigli, i finanzieri hanno fermato subito dopo lo sbarco 70 migranti di origine pakistana, marocchina, bengalese, egiziana e irachena. Hanno dichiarato di essere partiti da Tagiura, in Libia, pagando tra i 3 mila e i 6 mila dollari a testa. Tutti i migranti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento sono presenti 178 ospiti. In mattinata 40 persone hanno lasciato la struttura imbarcandosi sul traghetto Sansovino diretto a Porto Empedocle.