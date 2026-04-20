Lampedusa

Quattro sbarchi a Lampedusa, tra i 179 migranti anche disabili e minori

Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Quattro sbarchi nell’arco della giornata hanno portato a Lampedusa 179 migranti. Tre imbarcazioni sono state intercettate dalle motovedette di Frontex e della Guardia di finanza. Nel primo gruppo 5 tunisini che hanno attraversato il Mediterraneo su un gommone di 4 metri autofinanziando la traversata. Nel secondo 26 persone, tra cui 7 donne (2 delle quali disabili) e un minore, di nazionalita’ malese, eritrea e somala, partite da Zawia in Libia. Il terzo natante trasportava 78 bengalesi ed egiziani salpati da Khoms. Una persona e’ stata accompagnata al Poliambulatorio per accertamenti. Nel parcheggio dell’isola dei Conigli, i finanzieri hanno fermato subito dopo lo sbarco 70 migranti di origine pakistana, marocchina, bengalese, egiziana e irachena. Hanno dichiarato di essere partiti da Tagiura, in Libia, pagando tra i 3 mila e i 6 mila dollari a testa. Tutti i migranti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento sono presenti 178 ospiti. In mattinata 40 persone hanno lasciato la struttura imbarcandosi sul traghetto Sansovino diretto a Porto Empedocle.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.14/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.14/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

“Dammi le pizze”, poi il colpo con un cacciavite: la ricostruzione dell’omicidio di Gabriele Vaccaro 
Apertura

Preso l’assassino di Gabriele Vaccaro, è un 17enne egiziano 
Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, in prognosi riservata anche l’amico: è un ragazzo di Ribera
Apertura

Maxi operazione antimafia, fermate 32 persone (I NOMI)
Apertura

Movida violenta, 17enne di Canicattì colpito alla testa con una bottiglia in un locale  
banner italpress istituzionale banner italpress tv