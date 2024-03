“Paesi che vai”, Agrigento nuovamente sulla Rai

Il Teatro Pirandello, la suggestiva piazza ed il chiostro antistante hanno fatto da cornice alle riprese Rai di questa mattina. Livio Leonardi, giunto in bicicletta, è stato calorosamente accolto da Luigi Pirandello, interpretato magistralmente dall’attore agrigentino Andrea Vizzini, e da un gruppo di figuranti in abiti d’epoca. Questo evento è parte della registrazione della puntata di “Paesi che vai”, il programma Rai condotto da Livio Leonardi, che esplora la storia, l’arte, l’architettura e altri aspetti del ricco patrimonio italiano. La puntata dedicata ad Agrigento promette un viaggio appassionante attraverso la storia, l’arte, l’architettura e le tradizioni del territorio italiano. Con una durata di circa 50 minuti, includerà un approfondimento sulla Cattedrale e la suggestiva Valle dei Templi. Questo spettacolo, che celebra le molteplici sfaccettature e le risorse dell’Italia, andrà in onda a marzo su Rai2

“Paesi che vai” si distingue per esplorare il territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, abbracciando la storia, l’arte, l’architettura, i siti archeologici, i monumenti, la cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi popolari, l’ambiente, le risorse naturali, le specialità enogastronomiche e le peculiarità dell’ingegno e del talento italiano. Livio Leonardi guiderà gli spettatori in un viaggio affascinante e informativo attraverso le bellezze di Agrigento e le sue ricchezze storiche e culturali.