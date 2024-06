Polarys, un anno di produzioni di successo: nuovi progetti in Sicilia

Il 2024 è stato un anno di grandi successi per Polarys, la casa di produzione cinematografica attiva in Italia e Spagna, con l’uscita di due documentari di rilievo che hanno catturato l’attenzione del pubblico e della critica.

Il primo documentario, “Albinegres”, diretto da Francesco Montefusco, celebra il centenario della squadra di calcio di Castellón. Questo emozionante racconto storico è stato trasmesso sulle principali reti televisive nazionali spagnole e ha riscosso un grande successo di pubblico. Attualmente, “Albinegres” è disponibile su Amazon, permettendo a un pubblico internazionale di scoprire la storia e le passioni che hanno caratterizzato un secolo di calcio a Castellón.

Siamo orgogliosi di annunciare l’anteprima nazionale del nostro secondo documentario, “A Piedi Nudi”, scritto da Elena Costa e diretto da Jessica Giaconi e Riccardo Villalba Molina, che si e tenuto 24 maggio alle ore 21 presso il Cinema Farnese a Roma, che che ora è in visione in vari cinema italiani e a breve anche ad Agrigento. Questo progetto, realizzato in coproduzione con WellSee Production, racconta il tour fuori teatro della straordinaria compagnia Artemis Danza durante gli anni della pandemia.

“A Piedi Nudi” è il racconto emozionante della compagnia Artemis Danza, che, tra meravigliosi luoghi della cultura italiana e bellissime performance, accompagna lo spettatore attraverso la vita e le dinamiche di un gruppo di danzatori professionisti. Le emozioni, i sogni e le difficoltà dei protagonisti permettono di conoscere da vicino il complesso mondo dei tantissimi operatori delle arti e dello spettacolo in Italia.

Polarys sta inoltre lavorando su nuovi progetti entusiasmanti. Il CEO di Polarys Italia Francesco Montefusco, che non è solo il regista di “Albinegres” ma anche di “Radici” – un documentario attualmente in fase di produzione – ha dichiarato: “È un vero onore sapere che Polarys stia lavorando in Sicilia. Questa regione, con la sua ricca storia e cultura, offre un’incredibile fonte di ispirazione per le nostre produzioni.” Francesco Montefusco ha aggiunto: “Polarys si sta muovendo molto bene nel settore della production service in Sicilia. In un solo anno abbiamo già collaborato con diverse produzioni straniere che sono venute in Sicilia. Questo è un segnale chiaro della qualità e dell’affidabilità del nostro lavoro, e ci motiva a continuare su questa strada.”

Guardando al futuro, Polarys è già impegnata nella realizzazione di due nuovi documentari che saranno girati interamente in Sicilia. Questi nuovi progetti promettono di continuare la tradizione di eccellenza e impegno della casa di produzione, portando alla luce storie uniche e affascinanti di questa regione. Con una serie di produzioni di successo all’attivo e nuovi progetti entusiasmanti all’orizzonte, POLARYS si conferma come una delle realtà più dinamiche e innovative del panorama cinematografico europeo.