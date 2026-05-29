Ponte 2 giugno, alla Valle dei Templi visite ai percorsi sotterranei

Un fine settimana “lungo” in cui la Valle dei Templi sembrerà immersa nell’estate più veritiera: giornate assolate, natura rigogliosa, turisti e cittadini che si riversano tra i templi. Per chi vuole approfondire la conoscenza del sito archeologico, ecco pronte le consuete visite didattiche, sabato e domenica (30 e 31 maggio) alle 15.30, lunedì e martedì (1 e 2 giugno) alle 16 è disponibile “Valle senza segreti”, la

visita che va dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, per comprendere l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane.

Sempre sabato e domenica alle 10.30 e 11.45 (e lunedì e martedì alle 10.15, 11.30 e 12.45)

disponibili i percorsi sotterranei per scoprire la vita dei primi cristiani, seguendo l’archeologo di CoopCulture tra arcosoli, forme e altri tipi di sepolture. Noleggiando un’audioguida si può invece visitare la Valle in autonomia. Ultimi giorni utili (chiuderà martedì 2 giugno) invece per visitare a Villa Aurea, la mostra “Fausto Pirandello. La magia del quotidiano” che raccoglie circa 30 dipinti e opere su carta del

figlio del drammaturgo Premio Nobel. Disponibile anche il biglietto combinato AgrigentoCulturePass – nato dalla sinergia tra Parco archeologico, Arcidiocesi e CoopCulture – per scoprire i reperti del Museo

archeologico Pietro Griffo, la Cattedrale di San Gerlando, il Museo Diocesano e la Chiesa di Santa Maria dei Greci.

Il 2 giugno per la Festa della Repubblica è previsto l’ingresso gratuito. Info e prenotazioni su www.coopculture.it