Cultura

Ponte 2 giugno, alla Valle dei Templi visite ai percorsi sotterranei

Le visite dal 30 al 2 giugno

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Un fine settimana “lungo” in cui la Valle dei Templi sembrerà immersa nell’estate più veritiera: giornate assolate, natura rigogliosa, turisti e cittadini che si riversano tra i templi. Per chi vuole approfondire la conoscenza del sito archeologico, ecco pronte le consuete visite didattiche, sabato e domenica (30 e 31 maggio) alle 15.30, lunedì e martedì (1 e 2 giugno) alle 16 è disponibile “Valle senza segreti”, la
visita che va dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia,  per comprendere l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane.

Sempre sabato e domenica alle 10.30 e 11.45 (e lunedì e martedì alle 10.15, 11.30 e 12.45)
disponibili i percorsi sotterranei per scoprire la vita dei primi cristiani, seguendo l’archeologo di CoopCulture tra arcosoli, forme e altri tipi di sepolture. Noleggiando un’audioguida si può invece  visitare la Valle in autonomia. Ultimi giorni utili (chiuderà martedì 2 giugno) invece per visitare a Villa Aurea, la mostra “Fausto Pirandello. La magia del quotidiano” che raccoglie circa 30 dipinti e opere su carta del
figlio del drammaturgo Premio Nobel. Disponibile anche il biglietto combinato AgrigentoCulturePass – nato dalla sinergia tra Parco archeologico, Arcidiocesi e CoopCulture – per scoprire i reperti del Museo
archeologico Pietro Griffo, la Cattedrale di San Gerlando, il Museo Diocesano e la Chiesa di Santa Maria dei Greci.

Il 2 giugno per la Festa della Repubblica  è previsto l’ingresso gratuito.  Info e prenotazioni su www.coopculture.it

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.18/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.18/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Mafia, annullata sorveglianza speciale ad Antonello Nicosia: servirà un nuovo processo 
Apertura

Al volante della sua auto ubriaco, denunciato autista di bus di Palma di Montechiaro 
Apertura

Spaventoso incendio a Licata, in fiamme tubi utilizzati da una ditta per dei lavori 
Apertura

Rissa con tentato omicidio a Ribera, 4 indagati 
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, la DC respinge l’aut aut del Mpa: “Appello peloso”
banner italpress istituzionale banner italpress tv