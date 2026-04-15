Cultura

Rassegna Documenta, ultima proiezione con “Quir-A Palermo love story”

Giovedì 16 aprile 2026 alle ore 18,00 presso il Centro Culturale Pier Paolo Pasolini di Agrigento sito in via Atenea 123

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Giovedì 16 aprile 2026 alle ore 18,00 presso il Centro Culturale Pier Paolo Pasolini di Agrigento sito in via Atenea 123 si terrà la settima ed ultima proiezione di DOCUMENTA – Rassegna del documentario e della fiction giunto alla seconda edizione. La rassegna è stata organizzata dal Circolo ARCI UCCA J. Belushi  e dal Centro Culturale Pier Paolo Pasolini con il patrocinio del Dipartimento Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.- Per l’ultimo appuntamento sarà proiettato QUIR – A Palermo love story di Nicola Bellucci del 2024.

A Palermo c’è un negozio diverso da tutti gli altri che si chiama QUIR, un luogo d’amore che sfida ogni convenzione. I proprietari sono Massimo e Gino, insieme da 42 anni, forse la coppia queer più longeva d’Italia. Il loro piccolo negozio di pelletteria dove si accoglie, si confessa e si cura è diventato un importante punto d’incontro della locale scena LGBTQ+ che lotta per i propri diritti in una Sicilia ancora roccaforte della cultura patriarcale. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

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