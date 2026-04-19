L’omicidio di Gabriele Vaccaro, tre giovani portati in questura 

Tre giovani sono stati portati in questura nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne di Favara ucciso ieri notte all’uscita di un locale a Pavia. Al momento le loro generalità non sono state rese note ma, secondo primissime informazioni, potrebbero avere a che fare con il delitto. Vaccaro, originario di Favara, è stato colpito mortalmente con un oggetto appuntito, forse un cacciavite.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava in compagnia di altri due amici pure loto favaresi quando ci sarebbe stata una discussione con un altro gruppo di persone. Uno di loro avrebbe estratto l’oggetto appunti colpendo alla gola Gabriele. Ferito, in maniere lieve all’addome anche uno dei suoi compagni. Gli amici, dopo l’aggressione, lo avrebbero portato poi a casa fino al precipitare della situazione con la richiesta di aiuto al 118. Vaccaro è morto in ospedale.