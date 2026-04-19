Akragas sconfitta a Serradifalco, il Priolo è ufficialmente campione

La prossima sfida di campionato tra Akragas e Priolo di domenica prossima sarà una passerella per i campioni siracusani che, battendo facilmente il Gela per 3-0, hanno conquistato matematicamente la promozione in Eccellenza con una giornata di anticipo.

Con il risultato dei rossoverdi ormai acquisito, l’Akragas ha giocato la gara contro il Serradifalco, guardando ad altri obiettivi. Primo fra tutti l’incontro di mercoledì quando al “Collura” di Aragona, si disputerà la semifinale di andata di Coppa Italia proprio contro il Priolo. L’impegno e l’agonismo non è mancato, il risultato si. Dopo un primo tempo a reti inviolate, all’11’ della ripresa, la rete di Castrillo ha rotto gli equilibri con un sinistro che ha superato Cagnina. Un minuto prima, Unniemi aveva lasciato in dieci i compagni. Col passare del tempo, il Serradifalco ha legittimato il successo imbrigliando la manovra dell’Akragas che non è mai riuscita ad impensierire Governali.

Al fischio finale è festa per il Serradifalco che ha compiuto un’impresa che solo pochi anni fa sembrava impossibile.

L’Akragas interrompe una serie di vittorie consecutive di nove giornate e si dovrà leccare le ferite. Adesso si pensa alla semifinale di mercoledì. Il destino e il senso di questa stagione dell’Akragas SLP passerà ancora una volta da Priolo.