Agrigento

Ancora disordini in via Atenea, “scintille” tra extracomunitari (VIDEO) 

Ancora una notte “movimentata” quella appena trascorsa in via Atenea, nel centro di Agrigento

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione



Ancora una notte “movimentata” quella appena trascorsa in via Atenea, nel centro di Agrigento. Si sono registrati momenti di “tensione” per alcuni tafferugli che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero visto protagonisti degli extracomunitari in evidente stato di agitazione.

Non è ancora chiaro il motivo per il quale sarebbero entrati in contatto. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenute le forze dell’ordine impegnate nel dispositivo per garantire la sicurezza di avventori dei locali e cittadini. Polizia e carabinieri hanno riportato la calma ma degli esagitati non c’era più alcuna traccia. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza. 

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