Gabriele Vaccaro, la vita infranta di un giovane con la passione per il calcio e la famiglia 

La sua passione era il pallone. Il calcio era stato un amore fin dalla giovane età che poi, con il passare del tempo, era anche diventato una professione. Diverse le squadre in cui aveva militato: l’Atletico Favara ma anche esperienze nel Casteltermini e nel Kamarat, nel campionato di Promozione. Gabriele Vaccaro, il venticinquenne ucciso la scorsa notte a coltellate all’uscita di un locale a Pavia, era un ragazzo per bene. Chi lo ha conosciuto non può che spendere parole di apprezzamento per un giovane educato, col sorriso. Al primo posto c’era la famiglia: papà, mamma e i fratelli: i maschi, anche loro calciatori, e la sorella.

Famiglia e lavoro. Gabriele ha sempre avuto la testa sulle spalle e una cultura del lavoro. Prima di essere chiamato a lavorare con Poste Italiane si dava da fare nel periodo estivo con lavori stagionali. In tanti lo conoscevano e in tanti questa mattina sono rimasti attoniti davanti la notizia. La vita di Gabriele è stata interrotta bruscamente nella notte di ieri. Una vile aggressione che non gli ha lasciato scampo. Il branco che lo ha puntato, e chi poi ha sferrato materialmente la coltellate fatale, è ormai sotto torchio. Gli investigatori sono sulle tracce dei responsabili. La squadra mobile sta facendo accertamenti per chiarire la dinamica e risalire alle persone coinvolte; la polizia sta acquisendo i filmati delle telecamere di zona e le testimonianze. Intanto, però, Favara piange un altro figlio. Un ragazzo per bene.

“La scuola calcio Favara Academy, in tutte le sue componenti, si stringe con profondo dolore attorno alla famiglia Vaccaro per la scomparsa del caro Gabriele. Cresciuto calcisticamente nella nostra scuola, abbiamo condiviso con lui momenti indimenticabili, fatti di passione, impegno e gioia. Gabriele era un ragazzo unico, per educazione, per le sue grandi doti calcistiche e soprattutto umane. Il suo sorriso, autentico e coinvolgente, resterà per sempre nei nostri cuori. È difficile accettare una perdita così grande. Con te se ne va un figlio, un pezzo importante della nostra famiglia sportiva. Ciao Gabri non sarai mai dimenticato. Non doveva finire così”. Lo scrive sui social il Favara Academy Calcio, squadra sportiva dilettantistica dove aveva militato Gabriele Vaccaro.