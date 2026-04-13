Cultura

“Riflessi culturali”, al Palacongressi arriva “Extra moenia” di Emma Dante

L'evento è in programma mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 20:30

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 20:30 il Palacongressi di Agrigento ospita Extra moenia, l’opera di Emma Dante che rappresenta una riflessione potente sulla condizione umana contemporanea. La produzione del Teatro Biondo di Palermo, in coproduzione con Atto Unico – Carnezzeria e in collaborazione con Sud Costa Occidentale, trasforma il palcoscenico in un mosaico frenetico di gesti e suoni che rompe gli schemi convenzionali.

Il titolo evoca l’essere “fuori dalle mura”, sia fisicamente che metaforicamente, ritraendo un’umanità di emarginati che vive la propria esistenza al di fuori dei centri protetti. Lo spettacolo si apre con il
risveglio di una comunità che attraversa spazi pubblici e privati — treni, piazze, bar e chiese — fino a confluire in un finale evocativo ambientato in un mare di plastica. Questo oceano artificiale, realizzato
con migliaia di bottiglie che scricchiolano sotto i piedi dei performer, diventa il simbolo di un’umanità che affonda nei propri abusi.

La cifra stilistica di Emma Dante si conferma carnale e fisica, priva di una trama lineare ma ricca di quadri antropologici: dalla donna ucraina che fugge dai bombardamenti alla giovane iraniana che sfida le
imposizioni, passando per la denuncia della violenza del branco. La danza e il movimento corporeo, guidati dall’assistente Davide Celona e illuminati dal disegno luci di Luigi Biondi, diventano per i quattordici attori l’unico modo per non essere perduti e per liberarsi dal fardello
dell’esistenza. L’evento fa parte della rassegna “Riflessi culturali” del Palacongressi, che si avvia a conclusione dopo una stagione di conferme e risultati straordinari.

I biglietti sono disponibili su www.agrigentoticket.it

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