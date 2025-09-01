Shakalab, Petit e Riccardo Gaz per la festa di San Calogero: il programma degli eventi 

Tutto pronto per la festa di San Calogero a Porto Empedocle. Una settimana di fede, passione e diversi momenti di spettacolo. Attesi gli Shakalab, Riccardo Gaz, Petit direttamente da amici di maria De Filippi di canale 5. L’associazione San Calogero dei portuali di porto Empedocle dà il via alle festa più sentita nella città di Camilleri.

Un programma ricchissimo di appuntamenti che spaziano dalla musica alle estemporanee di pittura, intervallati da momenti di fede e di preghiera per San Calogero. Dal primo settembre al sette settembre, Porto Empedocle diventa luogo di incontro e condivisione. Mercoledì si apre con la live band direzione sud in piazza Italia. Giovedì attesissimo il concerto degli Shakalab, band reggae siciliana straordinaria, icona della nostra terra, che si esibira’ sul palco di piazza Kennedy.

Venerdì a presentare Petit, giovane artista di Amici di Maria De Filippi, ci sarà Riccardo Gaz, conduttore radiofonico di casa nostra, nota voce dell’emittente regionale Radio Vela. Anche quest’anno si attende una grande folla che abbraccerà il santo nero, che già venerdì alle 20 uscirà dalla casa portuale per raggiungere la chiesa madre. Sabato e Domenica il santo sarà itinerante per le vie della città.