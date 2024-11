Teatro da Camera ad Agrigento: in scena la pièce Parole Intrecciate di Maria Fantauzzo

Sabato 30 novembre, alle ore 18.15, il salone del Circolo Culturale Empedocleo, in piazza San Giuseppe ad Agrigento, ospiterà un nuovo imperdibile appuntamento con la rassegna teatrale “Teatro da Camera”, giunta quest’anno alla sua ottava edizione.

Le luci si accenderanno sul palco per l’esibizione di Maria Fantauzzo, protagonista della pièce teatrale “Parole Intrecciate” , un brillante esempio di Women Humor .

Con il suo stile unico, l’attrice esplorerà con ironia temi e situazioni quotidiane dal punto di vista femminile, offrendo uno spaccato esilarante e riflessivo sulle contraddizioni e sulle aspettative irrealistiche che la società impone alle donne.

Tra risate e momenti di introspezione, Maria Fantauzzo accompagnerà il pubblico in un viaggio narrativo ricco di battute pungenti, dialoghi arguti e personaggi vivaci, trattando con leggerezza le sfide quotidiane che le donne affrontano, come il bilanciamento tra carriera e vita personale, i problemi in famiglia, nel lavoro e nella società. “Parole Intrecciate” non è solo uno spettacolo: è uno stimolo a riflettere e a sorridere di fronte alle contraddizioni della nostra epoca.

Ad arricchire la rappresentazione, saliranno sul palco anche Riccardo Cacicia , Franco Barraco e Pippo Schembri , sotto la guida dell’adattamento e dell’azione scenica curati da Mario Gaziano .

L’evento si avvale della collaborazione di Alfonso Mossuto , Salvatore Cucchiara , Enzo Falllea , Lillo Rizzuto e Lillo Inguanta, mentre la regia televisiva è affidata a Diego Romeo .

L’ingresso è gratuito fino all’esaurimento dei posti, un’occasione perfetta per gli amanti del teatro e per chi desidera trascorrere una serata all’insegna dell’arte e del divertimento intelligente. Non mancate a questo appuntamento che promette di essere un’esperienza unica, capace di unire risate, riflessione e grande talento artistico.