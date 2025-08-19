Teatro dell’Efebo, il 21 agosto il Coro Lirico Siciliano con “Love Morricone”

Si prevede il tutto esaurito giovedì 21 agosto (inizio ore 21:00) per il ritorno sul palco del Teatro dell’Efebo del Coro Lirico Siciliano e la nuova proposta di “Love Morricone”, già apprezzata lo scorso anno nell’antica cavea del Giardino Botanico. Si arricchisce, dunque, di un altro evento di alto livello artistico il cartellone del Teatro Moderno e Musica allestito dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il 2025. “Love Morricone” è un inedito e speciale progetto musicale, realizzato da Corrado Neri in esclusiva per il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, viaggio dentro l’arte di Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori del Novecento, autore di immortali colonne sonore di numerosi film di grande successo e di collaborazioni con registi come Leone, Tornatore, De Palma, Polanski ed altri ancora.

Al Teatro dell’Efebo il Coro Lirico Siciliano, diretto dal Maestro Francesco Costa, proporrà l’omaggio al Maestro Morricone con interpretazioni suggestive delle colonne sonore di alcuni film (“Nuovo Cinema Paradiso”, “Malèna”, “La califfa”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Mission” ed altri ancora) e di brani di musica leggera. frutto delle collaborazioni del compositore romano con vari artisti italiani e stranieri, come Mina, Gianni Morandi, Gino Paoli, Astrud Gilberto, Zucchero, Chico Buarque e tanti altri.

Esprime grande soddisfazione il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, per la risposta del pubblico a questo evento, ad ulteriore conferma dell’altissimo livello del cartellone 2025 del Teatro dell’Efebo, fiore all’occhiello dell’intero territorio in grado di rafforzare l’offerta culturale in chiave turistica.

Sabato 23 agosto, invece. al Teatro dell’Efebo secondo appuntamento con la Settimana Pirandelliana. In scena alle ore 21:00 lo spettacolo di Teatro/Danza “All’ombra del Caos”, ispirato alla novella “L’altro figlio”, per la regia di Orazio Torrisi. Biglietteria e informazioni su www.giardinoefebo.it o al box office di via Imera 0922 20500