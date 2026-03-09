Tornano i “Dialoghi Agrigentini”, al via i corsi di storia e archeologia dedicati a docenti e non solo

Torna per una nuova edizione “Dialoghi Agrigentini”, la rassegna promossa dal Parco Valle dei Templi di Agrigento e destinata alla formazione dei docenti, ma aperta a tutti gli appassionati di storia e archeologia agrigentina.

Il programma si articola in una serie di incontri pomeridiani che si terranno presso la Sala Zeus del Palacongressi di Agrigento a partire dalle 15.30 con ingresso gratuito e fino ad esaurimento posti.

L’apertura è prevista per l’11 marzo con Jeremy Johns dell’Università di Oxford, che analizzerà le terre di San Giorgio di Tròccoli nel XII secolo. Il 20 marzo si proseguirà con Valentina Caminneci della Soprintendenza BB.CC. di Agrigento e Maria Concetta Parello del Parco Valle dei Templi di Agrigento, che tratteranno curiosità agrigentine insieme a piccole storie di donne e di dee. Il 26 marzo, Johannes Bergemann e Rebecca Klug dell’Università di Gottingen, insieme a Oscar Belvedere dell’Università di Palermo, illustreranno i recenti scavi di Vito Soldano e l’evoluzione della rete stradale romana.

Il percorso formativo prosegue ad aprile con diversi temi storici. Il 15 aprile Stefano Medas dell’Università di Bologna interverrà sul tema dei santi navigatori. Il 22 aprile Giuseppe Mandalà dell’Università Statale di Milano presenterà le monete arabe di San Leone. La rassegna continua il 29 aprile con Luca Zambito, ricercatore indipendente, e Angelo Campanella, PhD Unipa, che discuteranno della Sicilia come terra di zolfo, collegando la storia alle narrazioni scolastiche.

Infine, il mese di maggio si apre il giorno 4 con Giuseppe Falzone del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana e Nino Frenda dello Studio Teologico San Gregorio Agrigentino, che esploreranno le storie di lavoro tra passato e presente. L’8 maggio Lucrezia Spera dell’Università di Roma Tor Vergata, Maria Serena Rizzo del Parco Valle dei Templi di Agrigento e la ricercatrice indipendente Giuseppina Schirò affronteranno le dinamiche dei cimiteri nella tarda antichità. Il 13 maggio sarà la volta di Claudia Lambrugo dell’Università di Milano, che parlerà di Saffo ad Agrigento. A concludere il programma, il 20 maggio Donatella Mangione del Parco Archeologico di Agrigento offrirà una riflessione sul tema “Vita da museo: riscoprire i reperti”.