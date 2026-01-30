Maltempo, torna l’allerta gialla sulla Sicilia

Nella giornata di sabato 31 Gennaio si assisterà ad una nuova fase di maltempo causato dall’approfondimento di un minimo depressionario fra Sicilia e Sardegna che apporterà un generale peggioramento del tempo.

Tutta la Sicilia vedrà piogge diffuse con particolare attenzione ai nisseno e est agrigentino, Nebrodi, comparto etneo, catanese e siracusano dove saranno possibili accumuli fino a 50-60 mm.