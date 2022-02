Covid, per i turisti dal 1 marzo stop alla quarantena

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che allarga ai viaggiatori che arrivano dai paesi extra Ue le stesse regole che valgono per i comunitari.

Stop quindi alla ‘quarantena: dal primo marzo per entrare in Italia basteranno le stesse condizioni del Green pass ‘basè, cioè certificato di vaccinazione, di guarigione, o test negativo. Una manna per il mondo del turismo, che aspetta le festività pasquali come la prima vera finestra utile del 2022 per una boccata d’aria. Intanto, il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato per lunedì prossimo il passaggio della sua regione in zona bianca.

La mossa di Speranza arriva a poche ore da un altro segnale di apertura, stavolta da Bruxelles: i ministri per gli Affari europei dei 27 hanno raccomandato ai Paesi Ue di «revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’Unione per le persone vaccinate con un vaccino approvato dall’Ue o dall’Oms».