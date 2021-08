Feste private in Sicilia, obbligo tampone per non vaccinati

Banchetti e feste private, obbligo di tampone solo per chi non e’ vaccinato. Lo precisa la Regione Siciliana. “In riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera c) dell’ordinanza n.85 del 22 agosto 2021 a firma del presidente della Regione – si legge in una nota- per le attivita’ di banchetto e per gli eventi privati l’obbligo di tampone rinofaringeo – per gli operatori e per i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l’evento – e’ previsto, nello spirito della ordinanza che tende a favorire l’immunizzazione della popolazione, solamente per coloro che non sono vaccinati contro il Covid-19”.