Messina

Ponte sullo Stretto, Salvini “Se tutto verrà vidimato i lavori cominceranno a inizio 2027”

Le parole del viceministro alle Infrastrutture al convegno organizzato da Ance

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

ROMA (ITALPRESS) – “Sul Ponte sullo Stretto mancano gli ultimi due passaggi: Cipess e Corte dei Conti, un organismo terzo nel cui merito non mi permetto di entrare. Se tutto verrà vidimato, a inizio 2027 cominciamo con l’opera pubblica più ambiziosa dell’Occidente”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione del convegno organizzato da Ance “Programmiamo il futuro”.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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