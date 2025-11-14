Enna

In stato di agitazione e con intenti suicidari, la Polizia salva uomo

Professionalità e umanità che contraddistinguono ogni giorno il lavoro della Polizia di Stato.

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Enna, due operatori in servizio presso l’Ufficio Volanti della Questura di Enna sono intervenuti tempestivamente lungo la Strada Provinciale S.P.2, a seguito di una segnalazione giunta al numero unico emergenza 112 NUE.La segnalazione riguardava la presenza di un uomo seduto su un muretto a bordo strada, con le gambe penzolanti e lo sguardo rivolto verso lo strapiombo, in evidente stato di agitazione e con intenti suicidari.

Ricevute le indicazioni dalla Sala Operativa il personale raggiungeva con immediatezza il luogo segnalato. Valutata la situazione di grave pericolo, i poliziotti si sono avvicinati con cautela all’uomo, instaurando un dialogo con tono calmo e rassicurante, nel tentativo di distoglierlo dal suo intento. Nonostante le difficoltà di comunicazione, dovute anche alla lingua straniera parlata dall’uomo, gli agenti con empatia hanno mantenuto un dialogo sempre attento. Non appena la situazione è divenuta critica il personale è riuscito a trarlo in salvo, collocandolo in posizione di sicurezza. Considerato lo stato di forte agitazione, è stato richiesto anche l’intervento di personale sanitario.

L’intervento tempestivo e la professionalità dimostrata dal personale hanno evitato il peggio, confermando ancora una volta il valore, la professionalità e l’umanità che contraddistinguono ogni giorno il lavoro della Polizia di Stato.

