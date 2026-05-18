Sorpreso con la droga nella sella dello scooter, denunciato 25enne

Controlli mirati, appostamenti e il fiuto decisivo del cane antidroga: così i Carabinieri della Compagnia di Paternò, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dello squadrone eliportato Cacciatori di “Sicilia”, hanno individuato e denunciato un 25enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nel pomeriggio, al termine di un’attività info-investigativa che aveva portato i militari a concentrare l’attenzione sui movimenti del giovane. Dopo una serie di verifiche tra abitazioni e luoghi da lui solitamente frequentati, i sospetti si sono spostati su un garage nel centro cittadino, dove è entrata in azione anche l’unità cinofila.

Ed è stato proprio il cane antidroga a fare la differenza, segnalando ai Carabinieri uno scooter in uso al 25enne. I militari dell’Arma hanno subito perquisito il mezzo scovando, nel vano sottosella, ben 11 dosi di marijuana, per un peso complessivo di oltre 16 grammi, già confezionate e pronte per la vendita.

Per il giovane è quindi scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, mentre la droga è stata sequestrata.