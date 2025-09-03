Teo rischia di essere investito sulla Ss121, messo in salvo dai Poliziotti

Personale della Polizia di Stato delle volanti della Questura di Enna, nei giorni scorsi, ha scongiurato il peggio sulla SS 121, garantendo la sicurezza degli automobilisti e traendo in salvo un cane padronale che si era immesso sulla carreggiata, zigzagando smarrito.

Nello specifico, gli operatori della volante, durante un posto di controllo effettuato sulla S.S. 121, udivano il rumore di una vigorosa frenata da parte di un’autovettura in transito, avvedendosi, nella circostanza, che il conducente di un’autovettura era stato costretto all’improvvisa frenata per la presenza di un cane di media taglia di colore marrone chiaro e bianco, che correva impaurito zigzagando tra i veicoli che sopraggiungevano.

I poliziotti, compreso immediatamente il pericolo che la presenza dell’animale poteva recare alla circolazione, e temendo per la stessa sopravvivenza del cane, del tutto smarrito, hanno bloccato la circolazione in entrambi i sensi di marcia, avvicinando ed afferrando il cane, che hanno posto in sicurezza all’interno della vettura di servizio, guadagnandone la fiducia cercando di tranquillizzarlo, essendo evidente che si trattasse di un animale domestico, munito di targhetta.

Ripristinato il traffico veicolare, i poliziotti rintracciavano la proprietaria, residente in una zona poco distante; ed infatti poco dopo arrivava il marito della stessa per recuperare il cane, regolarmente dotato di microchip, che qualche minuto prima era riuscito a scappare dalla vicina proprietà, recintata, passando da un buco scoperto nella rete. La storia conclusasi a lieto fine, con grande gioia del cane, di nome TEO, di media taglia mantello beige (crema sabbia) pelo corto, razza meticcio nato il 29/02/2024, che per primo esprimeva la propria gioia ai poliziotti, e dei proprietari che infinitamente ringraziavano l’equipaggio per aver scongiurato il peggio e tratto in salvo il proprio animale.