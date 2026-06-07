A Favara un Forum sull’ “Intelligenza Territoriale”

Si è conclusa con una partecipazione superiore alle aspettative la giornata dedicata a “Intelligenza Territoriale”, forum promosso da Triskellion in collaborazione con il Polo Territoriale Universitario di Agrigento dell’Università degli Studi di Palermo, con il patrocinio del Comune di Favara. I lavori sono stati moderati dal giornalista Massimo Di Pietrantonio di Sky TG24. L’iniziativa ha visto la presenza di studenti, professionisti, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese, confermando il crescente interesse verso i temi dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale, della mobilità intelligente e dello sviluppo del territorio.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali della Presidente del Consiglio Comunale di Favara, Miriam Mignemi, e dell’Assessore alla Cultura e ai Rapporti con l’Università, Carmen Lo Presti. L’intera iniziativa affonda le proprie radici nel lavoro di costruzione e raccordo svolto dalla Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, che ha creduto sin dall’inizio nella possibilità di creare un ponte stabile tra il territorio, il Polo Universitario di Agrigento, il mondo della ricerca e le realtà produttive. Il suo impegno costante ha rappresentato uno degli elementi fondamentali che hanno permesso la nascita del protocollo d’intesa con il Polo Universitario e l’avvio di un percorso oggi orientato alla creazione di nuove opportunità formative e di sviluppo per Favara. Nel corso della mattinata Alberto Nobile è intervenuto in duplice veste: prima come Smart Mobility Manager di Aerautodromo Modena, portando l’esperienza maturata nel campo delle tecnologie autonome e della mobilità avanzata, e successivamente come promotore dell’iniziativa attraverso Triskellion, illustrando la visione che ha portato alla nascita del progetto — fondata sulla collaborazione tra università, istituzioni, imprese e cittadini per la creazione di opportunità concrete rivolte alle nuove generazioni.

Triskellion ha promosso e sostenuto l’iniziativa mettendo a disposizione competenze, relazioni, attività organizzative e risorse proprie per favorire l’incontro tra il territorio, il mondo universitario e le eccellenze nazionali della ricerca e dell’innovazione. Il Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, professor Gianfranco Tuzzolino, ha delineato le prospettive di sviluppo accademico e formativo del territorio, annunciando l’avvio del percorso che porterà alla realizzazione di un Master dedicato ai sistemi intelligenti e all’intelligenza artificiale applicata al territorio, confermando la volontà del Polo di investire su percorsi innovativi strettamente collegati alle esigenze del territorio.

Particolarmente apprezzato l’intervento del professor Marko Bertogna, direttore del centro di ricerca HiPeRT dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che ha illustrato le più recenti evoluzioni dell’intelligenza artificiale, delle tecnologie autonome e dei sistemi intelligenti applicati alla mobilità e ai servizi per i cittadini. La qualità dei contenuti e la capacità divulgativa dell’intervento hanno mantenuto alta l’attenzione dei numerosi studenti presenti fino alla conclusione della giornata, generando un confronto vivo e partecipato.Sono intervenuti inoltre il Comandante della Tenenza Carabinieri di Favara, Ten. Col. Paolino Scibetta, e il Vicesindaco Emanuele Schembri. La sessione conclusiva ha visto il contributo dell’On. Ruggero Razza, Europarlamentare, che ha offerto una riflessione sul ruolo dell’innovazione, della formazione e della competitività territoriale nel contesto europeo e mediterraneo.

Tra i presenti in sala si sono distinti il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Adriano Barba, il giornalista de Il Sole 24 Ore Simonluca Pini e Nicola Costanza, Presidente di SPAB S.p.A., confermando l’interesse trasversale — politico, mediatico e imprenditoriale — suscitato dall’iniziativa.

La partecipazione degli studenti, rimasti presenti fino alla conclusione dei lavori, ha rappresentato uno dei risultati più significativi della giornata, confermando l’esistenza di un forte interesse verso percorsi innovativi capaci di coniugare formazione, tecnologia, ricerca e opportunità professionali.Il forum rappresenta il primo tassello di un percorso più ampio volto a costruire sul territorio nuove

opportunità di formazione, innovazione e crescita, attraverso una collaborazione concreta tra mondo accademico, ricerca, istituzioni e impresa.