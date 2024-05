Bullismo e cyberbullismo, parte da Favara il progetto“ 1 Nessuno 100 Giga”

Fervono i preparativi per la giornata finale del progetto pilota “1 Nessuno 100 Giga”, che si svolgerà a Favara sabato 18 maggio a partire dalle 8.30. Il progetto , è elaborato dall’USR Sicilia ed è finanziato con quasi 2,4 milioni di euro, dall’ Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana. Partner del progetto sono la piattaforma Elisa del MIM, fondazione Carolina e il movimento antibullismo Mabasta.

L’importante iniziativa nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo con azioni formative integrate rivolte a studenti, genitori e docenti, attraverso un approccio sistemico tra scuole e territorio.

Il percorso è stato affidato nelle sue fasi esecutive ai nove CC.TT. SS. (Centri Territoriali di Supporto) della Sicilia. Nella provincia di Agrigento le diverse attività sono state realizzate con il coordinamento del CTS che ha sede presso l’I.C. “ Guarino” di Favara, diretto da Gabriella Bruccoleri.

Le attività formative, ancora in corso, si concluderanno il 18 maggio 2024 con una giornata che si articolerà in due momenti:

Campus su iscrizione ( www.icguarino.edu.it)

Evento finale aperto a tutti

Il Campus si svolgerà presso l’I.C. “ Guarino” dalle 8.30 alle 16.30 e coinvolgerà circa 250 dei destinatari dell’azione progettuale, con laboratori creativi integrati ed intergenerazionali condotti da esperti, partner del progetto, testimonial del mondo della cultura, della musica e dello sport: Simonetta Agnello Hornby, Giusi Parolino, Francesco Pira, Marco Savatteri, Nadia Lauricella, Amelia Russello, Salvatore Vullo, i Tinturia e altri prestigiosi ospiti che favoriranno il confronto e la riflessione tra genitori e figli , in un contesto aperto, mettendo a frutto i contenuti appresi durante i percorsi formativi, e promuovendo un lavoro attivo e diversificato sul tema del bullismo, con il linguaggio dell’arte, della musica, della radio, del teatro, dei social media.

L’evento finale dalle 20.00 alle 23.30 si svolgerà in Piazza Cavour, a Favara, con la partecipazione di artisti internazionali quali Leo Gassmann e Shade, che interagiranno con i ragazzi e il pubblico in un contesto aperto e stimolante dal forte impatto formativo, facendo della musica un luogo di denuncia sociale, di affermazione dei diritti, di speranza e di protagonismo dei ragazzi e delle ragazze.

Leo Gassmann eclettico cantautore e attore , vincitore del festival di Sanremo nuove proposte nel 2020, attivissimo sui social sul tema dell’antibullismo, porterà al campus e in piazza la voce potente dei giovani che vogliono essere ascoltati, con il linguaggio e le parole dei suoi successi .

Shade, rapper, doppiatore e youtuber, autore e interprete di successo di numerose hits, saprà sensibilizzare alla sua maniera il pubblico ,giovane e non, nei confronti dei bullismo e del cyberbullismo.

Il progetto pilota si è avvalso e si avvale della collaborazione di partner come Telefono Azzurro, Associazione Carolina, Associazione MABASTA, del contributo della Polizia Postale, di associazioni locali e del patrocinio del Comune di Favara, con l’intento di veicolare il messaggio sociale a partire dalla valorizzazione del territorio , del patrimonio locale e della comunità tutta.

“ Un grande percorso educativo , che si svolgendo in tutta la Sicilia, con forme diverse, ma con linee progettuali comuni, un immenso sforzo organizzativo, per sensibilizzare, cambiare prospettiva, dotare di strumenti , creare legami, per prevenire e contrastare il bullismo”, dichiara la ds Gabriella Bruccoleri, che invita tutti ad iscriversi al Campus e a partecipare all’evento finale in Piazza Cavour.

La giornata sarà commentata sulle piattoforme social della scuola e su RF101, che sta attivamente collaborando al lancio e alla promozione dell’intera iniziativa progettuale nella nostra città, con il programma Social mente Live, che ogni venerdì, con Miriam Di Rosa, attiva piste di riflessione sul tema bullismo, coinvolgendo esperti e studiosi di tutta Italia.