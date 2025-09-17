Favara

Cresce la raccolta differenziata a Favara,Palumbo: “i dati, certificati e ufficiali, lo confermano”

In quattro anni si è passati dal 39,5% di fine 2021 a oltre il 50% registrato nei mesi di luglio e agosto

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Cresce la raccolta differenziata nel Comune di Favara dal 39,5% di fine 2021 a oltre il 50% registrato nei mesi di luglio e agosto. Lo rende noto il sindaco Antonio Palumbo.

“Un risultato che conferma la bontà della linea seguita in questi mesi, che ha visto un inasprimento dei controlli e lo stop alla raccolta dei rifiuti non correttamente differenziati da parte dei cittadini e che alla lunga consentirà di tamponare l’aumento dei costi della raccolta collegati ai prezzi imposti innanzitutto dagli impianti di conferimento: rispetto al 2024 abbiamo già risparmiato oltre 200mila euro di costi di smaltimento”, commenta il primo cittadino che sottolinea: “si tratta di somme che potremo eliminare dalla prossima Tari anche se, in quella già recapitata ai cittadini (per quanto in aumento poiché contenenti gli adeguamenti di 2 anni consecutivi) eravamo già riusciti a risparmiare 200mila euro. La strada imboccata insieme agli uffici e all’assessore Lillo Attardo, è quella giusta: serve adesso una reale collaborazione dei cittadini perché qualunque attività di repressione non basta se non c’è una vera volontà comune di proteggere la nostra città. I dati, conclude Palumbo, ci tengo a precisarlo, sono certificati e ufficiali e possiamo dimostrarlo in ogni sede”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cammarata

Carabinieri, il capitano Ernesto Maria Califri nuovo comandante della Compagnia di Cammarata
Agrigento

Giornata degli internati italiani, medaglia d’onore per l’agrigentino Casino Papia
Mafia

La commissione antimafia ad Agrigento ad inizio ottobre 
Favara

Cresce la raccolta differenziata a Favara,Palumbo: “i dati, certificati e ufficiali, lo confermano”
Palermo

Pugni, calci e morsi a tre agenti penitenziari, Zabatino (Cnpp-Spp): “aggressioni che finiscono archiviate”
Trapani

Aggredisce la compagna per strada e la trascina di forza in auto: arrestato