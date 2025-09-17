Cresce la raccolta differenziata a Favara,Palumbo: “i dati, certificati e ufficiali, lo confermano”

Cresce la raccolta differenziata nel Comune di Favara dal 39,5% di fine 2021 a oltre il 50% registrato nei mesi di luglio e agosto. Lo rende noto il sindaco Antonio Palumbo.

“Un risultato che conferma la bontà della linea seguita in questi mesi, che ha visto un inasprimento dei controlli e lo stop alla raccolta dei rifiuti non correttamente differenziati da parte dei cittadini e che alla lunga consentirà di tamponare l’aumento dei costi della raccolta collegati ai prezzi imposti innanzitutto dagli impianti di conferimento: rispetto al 2024 abbiamo già risparmiato oltre 200mila euro di costi di smaltimento”, commenta il primo cittadino che sottolinea: “si tratta di somme che potremo eliminare dalla prossima Tari anche se, in quella già recapitata ai cittadini (per quanto in aumento poiché contenenti gli adeguamenti di 2 anni consecutivi) eravamo già riusciti a risparmiare 200mila euro. La strada imboccata insieme agli uffici e all’assessore Lillo Attardo, è quella giusta: serve adesso una reale collaborazione dei cittadini perché qualunque attività di repressione non basta se non c’è una vera volontà comune di proteggere la nostra città. I dati, conclude Palumbo, ci tengo a precisarlo, sono certificati e ufficiali e possiamo dimostrarlo in ogni sede”.