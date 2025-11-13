Apertura

Favara, accusa malore e chiama il 118. Trovato morto, carabinieri sul posto

Non è ancora chiara la dinamica del decesso e per questo motivo sono stati allertati i Carabinieri della locale Tenenza

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Un sessantenne residente in Vicolo Lentini, a Favara, nella tarda serata di oggi avrebbe chiamato il 118 dicendo di aver accusato un malore. Sul posto, dopo qualche minuto, è arrivata un’ambulanza dal vicino Ospedale di Agrigento.

I paramedici avrebbero trovato l’uomo morto per terra. Non è ancora chiara la dinamica del decesso e per questo motivo sono stati allertati i Carabinieri della locale Tenenza che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

In aggiornamento

