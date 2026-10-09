Favara

Favara, al via i lavori per il rifacimento della villa comunale Stefano Pompeo

A darne nota è il sindaco Antonio Palumbo

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Sono stati consegnati questa mattina i lavori per il rifacimento della villa comunale Stefano Pompeo a Favara. A darne nota è il sindaco Antonio Palumbo che dice: “Si tratta di interventi finanziati grazie alla nostra intensa attività di programmazione e progettazione che restituiranno piena dignità ad un’area verde nel cuore nel nostro centro urbano. Al termine delle attività oltre al recupero complessivo della villetta avremo una nuova pista di pattinaggio che potrà essere omologata per le competizioni di questo sport, offrendo alla città e alla provincia anche una nuova infrastruttura sportiva. Ringrazio per il lavoro svolto i miei assessori Laura Mossuto, Angelo Airò Farulla ed Emanuele Schembri, i dipendenti e i funzionari che ci hanno permesso di arrivare a questo risultato.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tangenti e rifiuti: la nuova “pista” porta al maxi appalto di Agrigento
Apertura

Ormeggiano barche a Capo Rossello senza autorizzazione, 37 decreti penali di condanna 
Agrigento

Caro carburanti, nuovo sit-in degli agricoltori lungo la statale Agrigento-Palermo
Apertura

Lavoratore sfruttato in un’azienda agricola, denunciato titolare e maxi multa di 25 mila euro 
Apertura

In giro con droga e un coltello a soli 15 anni, denunciato studente agrigentino 
banner italpress istituzionale banner italpress tv