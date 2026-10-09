Favara, al via i lavori per il rifacimento della villa comunale Stefano Pompeo

Sono stati consegnati questa mattina i lavori per il rifacimento della villa comunale Stefano Pompeo a Favara. A darne nota è il sindaco Antonio Palumbo che dice: “Si tratta di interventi finanziati grazie alla nostra intensa attività di programmazione e progettazione che restituiranno piena dignità ad un’area verde nel cuore nel nostro centro urbano. Al termine delle attività oltre al recupero complessivo della villetta avremo una nuova pista di pattinaggio che potrà essere omologata per le competizioni di questo sport, offrendo alla città e alla provincia anche una nuova infrastruttura sportiva. Ringrazio per il lavoro svolto i miei assessori Laura Mossuto, Angelo Airò Farulla ed Emanuele Schembri, i dipendenti e i funzionari che ci hanno permesso di arrivare a questo risultato.”