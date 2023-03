Favara, bene confiscato alla mafia diventa Ccr

Da un bene confiscato alla mafia ad una struttura che sosterrà la raccolta differenziata nel nostro comune.

È arrivata questa mattina la notizia del finanziamento da quasi 600mila euro per la realizzazione di un Centro comunale di raccolta che sarà realizzato in Contrada San Benedetto con fondi Pnrr.

“Un nuovo risultato raggiunto grazie al lavoro della mia giunta e degli uffici e che speriamo possa essere utile anche per migliorare i risultati della raccolta differenziata – dice il sindaco Antonio Palumbo -. Questo conferma in particolare la nostra massima attenzione verso i beni confiscati, che devono essere messi nuovamente a disposizione della collettività”.