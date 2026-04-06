Catania

Sette sciatori soccorsi dalla Polizia

Sanzionati altri due amanti della neve sprovvisti di casco e assicurazione

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Continuano ad essere particolarmente affollati dagli amanti della neve gli impianti di Piano Provenzana, presidiati come sempre dagli agenti della Polizia di Stato, impegnati, ormai da mesi, in un’attenta azione di controllo per garantire la sicurezza di tutti. Complici le temperature rigide degli ultimi giorni, le piste da sci del versante Etna Nord sono ancora attive con la presenza di diversi snowboarder che approfittano degli ultimi scampoli della stagione per sciare tra i versanti del Vulcano, guardando il mare e ammirando un panorama unico.

Negli ultimi giorni, gli agenti del Nucleo sciatori della Questura di Catania hanno soccorso 7 persone rimaste coinvolte in alcuni incidenti di lieve entità. Dopo le segnalazioni, l’intervento tempestivo dei poliziotti a bordo di motoslitte o sugli sci ha assicurato un’efficace azione di soccorso, scongiurando conseguenze più gravi per i malcapitati. Ad oggi sono stati oltre cinquanta i turisti e appassionati della neve aiutati dalle “volanti della neve” che hanno assicurato un punto di riferimento costante per tantissime persone.

Durante i controlli, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno vigilato sul rispetto del cosiddetto “Codice delle nevi”, riscontrando due violazioni alle disposizioni della normativa. Nello specifico due sciatori sono stati sanzionati, in un caso per la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria per tutti gli sciatori per eventuali danni a terzi e, in un altro caso, per il mancato utilizzo del casco protettivo.

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