Favara, carabinieri fanno irruzione dopo otto ore di follia: 52enne bloccato e portato in ospedale 

È terminata dopo quasi otto lunghissime ore, con l’intervento della squadra specializzata dei carabinieri, la nottata di ordinaria follia a Favara. I militari dell’Arma alle sei del mattino in punto hanno fatto irruzione nell’appartamento in viale Stati Uniti all’interno del quale un cinquantaduenne si era barricato dalla sera precedente con malsane intenzioni. L’uomo, dopo essere stato immobilizzato e reso inoffensivo, è stato portato in ospedale dove gli è stato eseguito un Tso.

Si sono vissuti momenti di fortissima tensione a Favara. Il cinquantaduenne, in evidente stato di alterazione, dopo aver minacciato la madre, si era barricato in casa brandendo un’arma, poi risultata essere giocattolo con proiettili a salve. La donna si è divincolata, rifugiata in una stanza e allertato le forze dell’ordine. Ci sono volute ore prima di uscire indenne. Sul posto, oltre una trentina di carabinieri, anche il colonnello Nicola De Tullio che a più riprese ha chiamato per nome il cinquantaduenne nella speranza di tranquillizzarlo. Nessuna risposta. Sul posto anche il sindaco Antonio Palumbo.

Tutto viale Stati Uniti è stato chiuso al traffico, al transito. Si è cercata una mediazione senza però alcun esito. Così da Palermo sono arrivate le squadre Sos dei carabinieri, gruppi specializzati in scenari imprevedibili e di pericolo. Alle sei del mattino in punto è stata fatta irruzione e il cinquantaduenne è stato bloccato e portato in ospedale. Un recente passato difficile con le cronache locali che narrano di un padre ucciso a margine di una spedizione punitiva ordinata per vendetta ad un rimprovero ad un ragazzino.

LE PAROLE DEL SINDACO DI FAVARA

“Quella appena trascorsa è stata una lunga notte per Favara che ho voluto seguire in prima persona.

Voglio ringraziare a nome della città il comandante della Tenenza Paolino Scibetta e il comandante provinciale Nicola De Tullio per aver gestito in modo impeccabile una situazione di grande tensione che sarebbe potuta degenerare in altro, salvando innanzitutto l’anziana coinvolta in questa vicenda e poi consegnando alla giustizia l’autore dei fatti senza che nessuno si sia ferito. Grazie a nome dei favaresi per il vostro lavoro”, queste le parole del primo cittadino Antonio Palumbo.